Meta avait prévu de sortir un casque de réalité mixte (avec comme nom de code La Jolla) pour venir concurrencer l’Apple Vision Pro. Mais le projet est finalement abandonné selon The Information.

Meta avait déjà commencé à développer le casque La Jolla en novembre. Mais le groupe de Mark Zuckerberg a demandé à ses employés d’arrêter de travailler sur l’appareil la semaine dernière. Cette décision est due en partie au fait que le casque aurait utilisé des écrans Micro-OLED coûteux. Apple utilise justement ce type d’écrans dans son Vision Pro.

Cette décision suggère que Meta est peut-être en train de se détourner de l’idée d’une réalité virtuelle haut de gamme. L’objectif était de maintenir le coût du casque sous la barre des 1 000 dollars, ce qui semblait de plus en plus difficile étant donné le coût de production des écrans Micro-OLED. Pour ne rien arranger, l’Apple Vision Pro à 3 999 euros a eu du mal à s’imposer auprès des clients et des développeurs, ce qui soulève la question de savoir s’il existe un intérêt pour un concurrent haut de gamme. Le fait que le Quest Pro, lancé à 1 799 euros, ait fait l’objet de mauvaises critiques et ait rapidement disparu des projecteurs n’a pas aidé non plus.

Meta avait pour objectif de proposer son nouveau casque de réalité mixte pour 2027. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne.

Pour sa part, Apple planche sur un casque Vision Pro moins cher pour 2025 afin d’attirer davantage de monde. Mais il n’y a aucune information sur un potentiel prix ni sur les concessions qui auront lieu pour baisser le tarif par rapport au modèle actuel.