Apple a porté ses investissements dans la recherche et le développement (R&D) à 11,4 milliards de dollars au deuxième trimestre de son année fiscale 2026, un nouveau record pour le fabricant. Cette hausse de 34 % sur un an donne un indicateur plus clair que jamais de l’effort engagé par l’entreprise pour renforcer sa position dans l’intelligence artificielle.

Ce montant marque un changement de rythme chez Apple, dont les dépenses de R&D évoluaient encore autour de 6 milliards de dollars par trimestre en 2022 avant de dépasser désormais les 11 milliards.

Le point de bascule le plus net apparaît entre la fin 2025 et le début 2026. Apple a franchi le seuil des 10 milliards de dollars de R&D entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, ce qui montre une accélération récente et non une simple progression lente étalée sur plusieurs années.

Tim Cook rattache directement l’effort à l’IA

Pendant l’appel téléphonique suivant la publication des résultats financiers, Tim Cook, patron d’Apple, a lui-même mis ce poste en avant quand il a été interrogé sur la manière dont Apple investit dans l’IA, entre les développements internes et le recours à des partenaires. Le dirigeant a résumé la trajectoire ainsi : « Nous investissons clairement davantage » et la R&D « accélère bien plus vite que l’entreprise elle-même ».

Cette précision compte car Apple n’a pas multiplié les commentaires détaillés à ce sujet pendant l’appel. En le reliant explicitement à l’IA, Tim Cook transforme la hausse de la R&D en signal stratégique plus lisible sur les priorités actuelles du groupe.

Apple insiste aussi sur la destination de cet argent. Tim Cook explique que l’entreprise investit dans les produits et les services, ce qui ancre cette montée en puissance dans le développement concret de son offre.

Apple dépense moins que les autres

Malgré ce record, Apple ne mène pas encore le peloton des plus gros investisseurs technologiques sur ce terrain. Sur leurs derniers résultats, Google a déclaré 17 milliards de dollars de R&D, Meta a évoqué 17,6 milliards de dollars, tandis que Microsoft a indiqué 8,9 milliards de dollars. Apple accélère nettement, mais reste derrière les groupes qui ont engagé les hausses les plus agressives autour de l’intelligence artificielle.

Cette montée en puissance s’inscrit néanmoins dans un trimestre très solide. Apple a annoncé 111,18 milliards de dollars de chiffre d’affaires au dernier trimestre, en hausse de 17 % sur un an, ce qui lui permet d’augmenter fortement sa R&D tout en continuant à faire progresser son activité.