Le leaker Kosutami affirme qu’Apple a suspendu le développement de ses AirPods équipés de caméras, un produit pensé pour l’intelligence artificielle et non pour la photo. L’information surprend car Bloomberg expliquait encore en mai que le projet était en phase de test avancée et proche d’un passage en production. La date de sortie évoquée était la fin 2027.

Développés depuis environ quatre ans, ces AirPods avec caméras devaient d’abord arriver au premier semestre de 2026, avant qu’un report à septembre 2026 ne soit évoqué à cause du retard autour de Siri AI (finalement disponible avec iOS 27, sauf en Europe). La nouvelle fuite suggère désormais un coup d’arrêt plus net, sans qu’il soit encore possible de dire s’il s’agit d’un simple gel temporaire ou d’un abandon.

Un accessoire pensé pour nourrir l’IA

Ces AirPods ne vont pas embarquer des caméras pour prendre des photos ou des vidéos. L’idée consiste à intégrer des capteurs infrarouges capables d’analyser l’environnement proche de l’utilisateur pour alimenter des fonctions d’IA, notamment autour de l’intelligence visuelle et de Siri. Le projet vise donc à transformer les écouteurs en capteurs contextuels, capables d’aider l’assistant à comprendre ce qui entoure l’utilisateur sans passer par l’iPhone ou un autre appareil.

Cette ambition dépend fortement de la maturité logicielle. Si Apple Intelligence et Siri AI sont en retard sur l’intelligence visuelle, c’est tout le produit qui perd une partie de sa raison d’être. Le report déjà évoqué vers septembre 2026 montrait que le matériel n’avançait pas indépendamment de la couche d’intelligence embarquée et que l’un ne pouvait pas vraiment sortir sans l’autre.

L’écart entre la fuite de Kosutami et les informations de mai laisse plusieurs scénarios ouverts. Le premier tient au calendrier de Siri AI, déjà disponible avec la bêta d’iOS 27 mais qui nécessite encore des améliorations pour soutenir un accessoire reposant justement sur l’analyse du contexte. Le second renvoie aux tensions persistantes sur les composants, notamment la RAM, qui compliquent déjà d’autres lancements chez Apple. Le troisième touche à la qualité réelle des fonctions de l’intelligence visuelle.