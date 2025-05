Ça se précise un peu plus pour la sortie des AirPods Pro 3, avec Apple qui suggère une sortie prochaine. Les rumeurs avaient annoncé l’arrivée des nouveaux écouteurs pour 2025.

En fouillant dans le code d’une récente mise à jour d’Apple, Aaron Perris a remarqué un changement. Dans une ligne du code, Apple indiquait jusqu’à présent : « Requiert Apple AirPods Pro de 2e génération ». Maintenant, la ligne indique : « Requiert Apple AirPods 2 ou ultérieurs ». Cette mention fait bien comprend qu’il y aura les AirPods Pro 3, ce qui en soi n’est pas une surprise. Mais cela vient surtout confirmer que les écouteurs ne devraient pas tarder, puisque ça se prépare au niveau du logiciel.

Looks like Apple may be prepping for AirPods Pro 3 👀 pic.twitter.com/CldIUbWpl1

— Aaron (@aaronp613) May 14, 2025