La fonction d’aide auditive avec les AirPods Pro 2 sera disponible la semaine prochaine avec une mise à jour. Apple annonce que ce sera proposé aux côtés d’iOS 18.1 sur iPhone.

Apple a confirmé la date auprès de certains médias qui ont pu tester la fonctionnalité en avance. Cela inclut The Verge, le Wall Street Journal, Wired et d’autres. Et pour le coup, les retours sont très positifs.

Les utilisateurs effectueront un court test auditif à l’aide des écouteurs et d’un iPhone. Si une perte auditive est détectée, un profil sonore personnalisé est créé et permet aux AirPods Pro 2 d’effectuer des ajustements sonores dynamiques afin d’augmenter le son si nécessaire.

Apple affirme que la fonction d’aide auditive de qualité clinique aidera les utilisateurs à mieux engager la conversation et à rester connectés aux personnes et à l’environnement qui les entourent.

La mise à jour propose également une protection auditive améliorée. Cette fonction surveille en permanence l’environnement de l’utilisateur et réduit en temps réel l’impact des sons forts, tels que la circulation ou les concerts. Cette fonction sera intégrée dans les différents modes d’écoute, y compris l’annulation du bruit et le mode transparence.

Apple n’a pas encore donné un jour précis pour la disponibilité de la mise à jour, le fabricant se contentant d’évoquer une arrivée pour la semaine prochaine. Mais si l’on en croit une récente fuite, ce sera pour le 28 octobre, soit lundi prochain.