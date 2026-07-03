Le code d’iOS 27 bêta 2 fait apparaître un nouveau produit Apple, identifié sous le nom B790, capable d’exploiter deux flux vidéo placés de chaque côté de la tête de l’utilisateur. Cette découverte semble suggérer les futures lunettes connectées d’Apple ou les AirPods Ultra avec caméras.

AirPods avec caméras ou lunettes connectées ?

Sam Henri Gold a repéré dans le code de la bêta 2 d’iOS 27 des références à la fonction d’intelligence visuelle pour ce produit. Le système est capable de reconnaître des points de repère, du texte et des objets connus, avec des exemples comme la tour Eiffel ou une tasse de café. Apple cherche donc à étendre à un appareil porté sur la tête ou dans les oreilles une fonction déjà présente sur les iPhone 15 Pro et les modèles plus récents.

/System/Library/AssetsV2/com_apple_MobileAsset_UAF_IF_PlannerOverrides/purpose_auto/9aaa6a204118137235983cc3f1eecae8a125c550.asset/AssetData/PCC/system_prompt_metadata/system_prompt.json seems to hint at some smart glasses codenamed B790 pic.twitter.com/IEmbfleth4 — sam henri gold (@samhenrigold) July 3, 2026



Il y a deux hypothèses en l’état. Le premier scénario mène vers les futures lunettes connectées d’Apple. L’idée d’un appareil léger capable d’analyser l’environnement visuel grâce à des caméras latérales colle naturellement avec l’intégration de l’intelligence visuelle. Un tel produit ferait de Siri un assistant contextuel bien plus réactif, capable d’identifier ce que l’utilisateur regarde presque en temps réel.

Le second scénario pointe vers les AirPods Ultra avec caméras. Le code B790 apparaît d’ailleurs à proximité de B788, qui correspond aux AirPods Pro 3, ce qui nourrit la spéculation autour d’écouteurs enrichis de capteurs visuels. Cette piste reste toutefois brouillée par une information de Kosutami, avec le leaker qui a affirmé aujourd’hui que le développement de ces AirPods avec caméras aurait été suspendu.

Bloomberg avançait pourtant une sortie pour fin 2027, aussi bien pour les lunettes connectées que pour les AirPods dotés de caméras. Le nouveau code repéré dans iOS 27 bêta 2 montre qu’Apple travaille bien sur une intégration logicielle autour d’un produit de ce type. Il ne dit pas en revanche si l’appareil est encore sur les rails ni sous quelle forme exacte il arrivera sur le marché.