Apple Music défend clairement une hiérarchie entre ses formats audio : l’audio spatial passe devant le lossless (audio sans perte) car Apple estime que la différence est plus facile à percevoir pour le grand public. Dans une interview accordée à Billboard, Oliver Schusser, le vice-président responsable d’Apple Music, a également critiqué le streaming musical gratuit que l’on retrouve chez Spotify et les autres.

Peu d’utilisateurs savent distinguer l’audio sans perte

Apple Music n’a pas cherché à faire de l’audio sans perte son étendard principal. Oliver Schusser explique qu’en matière de standards audio, les vraies ruptures sont rares et qu’Apple Music voulait justement en créer une nouvelle avec deux critères très concrets : une amélioration audible par les utilisateurs et une compatibilité la plus large possible.

C’est ce qui place l’audio spatial au-dessus du lossless dans le discours. Oliver Schusser résume cette logique ainsi :

Nous voulions créer un nouveau standard avec deux critères distincts : d’abord, que les gens, le grand public, les fans, puissent entendre la différence ; ensuite, que cela fonctionne sur autant d’appareils que possible, voire sur tous, et pas seulement sur les appareils Apple.

Apple Music prend bien en charge l’audio sans perte, mais Oliver Schusser admet implicitement pourquoi cette fonction reste au second plan. Selon lui, si l’on organisait un test à l’aveugle sur un iPhone avec un casque, la plupart des utilisateurs ne sauraient pas distinguer l’audio sans perte, alors que l’audio spatial produit, lui, un effet plus immédiatement perceptible.

Cette prise de position ne signifie pas que personne n’entend la différence avec l’audio sans perte. Elle confirme en revanche qu’Apple raisonne à l’échelle de la majorité des abonnés, pas à celle des audiophiles les plus attentifs avec le bon matériel pour réellement profiter de la meilleure qualité.

Oliver Schusser tacle les offres musicales gratuites

L’interview glisse ensuite vers des sujets plus commerciaux, mais qui prolongent la même logique. Oliver Schusser affirme qu’Apple Music bénéficie d’une très forte satisfaction client, qu’il affiche le plus faible taux de désabonnement du secteur et que les abonnés « aiment le produit », tout en ajoutant qu’Apple veut aussi « éliminer la fraude ».

Sa charge contre les offres gratuites de type Spotify est encore plus directe. Il juge leur monétisation trop faible pour réellement financer une activité et les décrit comme « le mécanisme marketing le moins cher du monde », où les labels laissent les plateformes utiliser gratuitement leur catalogue comme outil de promotion avant de pousser les utilisateurs vers une formule payante. Il ajoute :

Le fait que tous les services payants doivent rivaliser avec des alternatives gratuites signifie qu’au final trop peu de gens paient car ils peuvent obtenir ces services gratuitement et les services payants ne peuvent pas vraiment facturer le prix juste pour leur prestation car ils sont constamment en concurrence avec des offres gratuites. Je suis sûr que vous m’avez déjà entendu dire ça : je pense que la version « gratuite » était une très mauvaise idée. Apple Music est le seul service qui ne propose pas de formule gratuite et croyez-le ou non, nous en sommes vraiment fiers.

Le dirigeant poursuite en faisant un lien avec les streaming de streaming vidéo payants, comme Netflix :

Pourquoi y a-t-il tellement plus de personnes qui s’abonnent aux services de streaming vidéo qu’aux services de streaming musical ? Parce qu’on ne peut obtenir aucun de ces contenus gratuitement, ils ne sont pas en concurrence avec la gratuité. La vidéo n’est pas proposée gratuitement. En fait, lorsqu’ils proposent une formule avec publicité, ils font payer cette formule. Mais la musique, c’est bizarre. D’ailleurs, à l’époque où on sortait du partage de fichiers et où Napster cartonnait, on était en train de créer quelque chose de nouveau. Ça aurait peut-être été une bonne idée. Mais 15 ans plus tard, on doit toujours offrir l’art gratuitement. Je pense que c’est une mauvaise décision.

Un autre thème a été l’arrivée massive de musiques générées par intelligence artificielle sur Apple Music, comme vu dans cet article.