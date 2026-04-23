L’intelligence artificielle envahit les plateformes musicales à grande vitesse… mais peine encore à convaincre le grand public. Si l’on en croit Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music, plus d’un tiers des titres livrés aujourd’hui au service seraient entièrement générés par IA. Pourtant, leur poids dans les écoutes resterait minuscule. Cette disproportion donne un éclairage nouveau à un phénomène majeur du streaming actuel : la production automatisée explose, mais l’attention des auditeurs, elle, ne suit pas.

Une avalanche de morceaux IA, mais sans audience

Oliver Schusser résume ce décalage sans embages : « La réalité, c’est que l’usage de la musique générée par IA sur Apple Music est vraiment minuscule. » Le VP précise même que cette part reste « en dessous de 0,5 % des écoutes ». Autrement dit, l’IA pèse déjà (très) lourd dans les catalogues, mais n’existe presque pas dans les usages.

Oliver Shusser, VP d’Apple Music

Ce contraste frappant a au moins le mérite de montrer que l’intérêt pour une plateforme musicale va au delà du volume de contenus proposés. La découverte, la mise en avant des artistes ainsi que la pertinence de la curation sont plus importants pour l’auditeur que la disponibilité journalière de milliers de nouveaux morceaux, surtout si ces derniers sont créés via de l’IA.

Apple renforce déjà ses garde-fous internes

Face à cette montée en puissance, Apple ne veut pas attendre que le flot de contenus déstabilise la plateforme. Schusser révèle que l’entreprise a mis au point « une technologie développée en interne » capable d’identifier précisément ce qui est livré au service, « quel modèle d’IA a été utilisé et tout le reste ».

Labels et distributeurs désormais sous pression

Apple demande déjà aux labels et distributeurs de signaler l’usage de l’IA lors de la livraison des morceaux. Mais la plateforme ne se repose pas uniquement sur leurs déclarations : ses propres outils servent à vérifier, analyser et surveiller les tendances du catalogue. Les outils mis en place et les pénalités infligées aux contrevenants auraient déjà fait baisser la fraude de 60% sur Apple Music.