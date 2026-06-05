Il va falloir prendre une nouvelle habitude avec votre iPhone et iOS 27, puisque la mise à jour modifie la façon dont vous accédez au centre de notifications.

Un accès depuis le coin supérieur gauche de l’iPhone

Avec iOS 26, il suffit de faire un balayage depuis le haut de l’écran pour accéder au centre de notifications, que ce soit à gauche ou au centre. Le coin supérieur droit donne accès au centre de contrôle pour activer ou désactiver certains réglages, comme le Wi-Fi, le mode avion, le Bluetooth et plus encore.

Avec iOS 27, l’accès aux notifications se fera uniquement depuis le coin supérieur gauche de l’écran de l’iPhone. Pourquoi ce changement ? Bloomberg révèle que le balayage depuis la centre servira à activer le nouvel espace « Chercher ou demander », en lien avec les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle de la mise à jour.

Le nouveau Siri sera l’une des principales nouveautés avec la mise à jour et l’idée est d’y avoir accès un peu partout pour une intégration avec le système et les applications. Ainsi, un balayage depuis le centre permettra de faire des requêtes spécifiques. Le nouvel espace reprendra aussi les suggestions actuelles de Siri : huit applications fréquemment utilisées, recherches Web récentes, raccourcis comme l’enregistrement d’un mémo vocal et un espace pour la météo affiché le matin et le soir.

Depuis cette interface, les utilisateurs pourront lancer des applications, envoyer des messages, ajouter des rendez-vous, voir leurs notes ou interroger le nouveau moteur de recherche Web d’Apple dopé à l’IA, en concurrence directe avec des outils comme Perplexity. Les résultats s’affichent sous forme de cartes enrichies qui émergent de la Dynamic Island. Un glissement supplémentaire ouvre une conversation style chatbot au sein de la nouvelle application Siri.

Apple annoncera iOS 27 et le nouveau Siri le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. Elle débutera à 19 heures.