Apple prépare pour iOS 27 et macOS 27 une fonctionnalité inédite pour Siri : traiter plusieurs requêtes simultanées avec une seule phrase, selon Bloomberg. Un utilisateur pourra par exemple demander en une seule commande la météo, la création d’un événement dans son agenda et l’envoi d’un message.

La nuance avec ce qui existe déjà est importante. Siri enchaîne depuis un moment des demandes successives sans avoir à répéter le mot d’activation « Dis Siri », mais chaque action doit toujours être formulée séparément, l’une après l’autre. Ce que prépare Apple, c’est une rupture différente : plusieurs actions distinctes, combinées dans une seule phrase, traitées en une passe. ChatGPT, Gemini et et d’autres chabots IA gèrent ce type de requêtes composites depuis plusieurs années. Siri, lancé en octobre 2011, comble ici un retard structurel.

Le nouveau Siri IA pour iOS 27

Le système avec plusieurs requêtes à la fois s’inscrit dans une refonte bien plus large. Apple développe un Siri IA fonctionnant davantage comme un chatbot, doublé d’une application dédiée autonome. Le projet intègre également une fonctionnalité baptisée World Knowledge Answers en interne, ce qui permettra à l’assistant d’accéder à des informations sur le Web et d’en résumer les résultats. L’objectif affiché est de rendre Siri capable de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, y compris ce qui s’affiche à l’écran.

Apple dévoilera l’ensemble des nouveautés lors de la WWDC 2026 le 8 juin, avant un déploiement prévu à l’automne avec iOS 27. La route a été longue : une première version d’un Siri renforcé par l’IA avait été présentée lors de la WWDC en juin 2024, mais plusieurs reports liés à des difficultés d’ingénierie ont repoussé l’échéance. Le système avec plusieurs requêtes à la fois est aussi un prérequis technique pour des fonctions plus avancées, comme la capacité à retrouver une photo, la modifier et l’envoyer à un contact en une seule instruction.