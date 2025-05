Apple Music s’associe à Universal Music Group (UMG) pour dévoiler Thérapie sonore, une nouvelle collection audio axée sur le bien-être. Disponible sur le service de streaming musical, cette initiative promet d’améliorer la concentration, la relaxation et le sommeil des utilisateurs. En combinant des titres populaires avec des technologies sonores avancées, Thérapie sonore vise à enrichir les routines quotidiennes tout en respectant l’intention artistique originale.

Lancée en collaboration avec Sollos, une entité basée à Londres et soutenue par UMG, cette collection repose sur des recherches scientifiques. Une équipe de producteurs, scientifiques et ingénieurs du son a travaillé à intégrer des ondes sonores spécifiques, des principes de psychoacoustique et des avancées en sciences cognitives. Parmi les artistes représentés, on retrouve Imagine Dragons, Katy Perry, Kacey Musgraves, Ludovico Einaudi, AURORA, Jhené Aiko, Chelsea Cutler et Jeremy Zucker. Leurs morceaux, déclinés en versions instrumentales, prolongées ou réimaginées, offrent une nouvelle expérience d’écoute.

Trois catégories pour répondre aux besoins quotidiens

Thérapie sonore se divise en trois univers distincts : concentration, détente et sommeil. Chaque catégorie utilise des techniques sonores spécifiques pour stimuler des réponses cérébrales ciblées. Pour la concentration, les morceaux intègrent des ondes gamma et du bruit blanc, ce qui masque les distractions sonores. Dans la catégorie détente, les ondes thêta favorisent un état de détente profond. Enfin, pour le sommeil, les ondes delta et le bruit rose – évoquant des sons naturels comme la pluie ou le vent – encouragent un repos réparateur. Par exemple, une version onirique de Double Rainbow de Katy Perry aide à s’endormir, tandis qu’un titre d’Imagine Dragons peut dynamiser une session de travail.

Apple renforce ainsi son engagement envers la santé et le bien-être, déjà visible à travers des produits comme l’Apple Watch, HealthKit ou Apple Fitness+. En partenariat avec UMG et Sollos, l’entreprise ambitionne de consolider les preuves scientifiques sur les bienfaits de la musique pour la santé mentale et physique.