De nouvelles fuites donnent un aperçu plus concret des coloris qu’Apple prépare pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Des images partagées par le leaker coréen yeux1122 montrent ce qui ressemble à des châssis prêts pour la production, correspondant à trois des quatre couleurs qu’Apple testerait actuellement.

Plusieurs rumeurs évoquent depuis quelque temps une finition rouge/bordeaux pour les iPhone 18 Pro. Cette teinte serait appelée à devenir la couleur spéciale choisie par Apple pour 2026, dans un rôle comparable à celui au modèle orange cosmique de l’iPhone 17 Pro.

Deux autres couleurs à l’étude sont un bleu clair et un gris foncé. Apple pourrait également proposer un coloris argent pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, même si cette finition n’apparaît pas sur les images avec la fuite du jour.

Ces nouvelles images s’ajoutent à une autre fuite autour des premières maquettes de l’iPhone 18 Pro. Ces maquettes montraient elles aussi les quatre couleurs, offrant un nouvel aperçu des nuances qu’Apple serait susceptible de retenir.

Aussi, Macworld avait déjà partagé ce qu’il présentait comme les codes Pantone des quatre teintes testées par Apple. L’ensemble renforce donc l’idée qu’Apple affine déjà l’identité visuelle de sa future gamme Pro, même si rien n’est encore officiel.

En toute logique, Apple annoncera les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre lors d’une keynote. Cette conférence sera aussi l’occasion de découvrir l’iPhone Ultra, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple.