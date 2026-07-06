Des documents venant du régulateur chinois permettent de connaître les capacités de batterie des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. C’est en hausse par rapport à leurs prédécesseurs, mais le gain est léger.

Des petits gains pour la batterie

Selon les documents du régulateurs chinois, relayés par le leaker Digital Chat Station sur Weibo, l’iPhone 18 Pro incluant un tiroir à carte SIM aura une batterie d’une capacité de 4 056 mAh, là où l’iPhone 17 Pro en a une de 3 988 mAh. Le gain cette année est donc de 1,71 %. Pour ce qui est de l’iPhone 18 Pro supportant uniquement l’eSIM, la batterie sera de 4 288 mAh, contre 4 252 mAh pour l’iPhone 17 Pro. Ici, le gain est de 0,85 %.

Pour rappel, Apple vend les iPhone avec un tiroir à carte SIM dans la plupart des pays, dont la France. Mais dans d’autres, dont les États-Unis, il y a seulement l’eSIM. Le retrait du tiroir à carte SIM permet de mettre une batterie un peu plus grosse. À voir si la France va passer sur la variante uniquement eSIM avec l’iPhone 18 Pro.

Pour ce qui est de l’iPhone 18 Pro Max, le gain de batterie est un peu plus important. Le modèle avec tiroir à carte SIM aura une capacité de 5 391 mAh, contre 4 823 mAh pour l’iPhone 17 Pro Max. Le gain ici est de 11,78 %. Pour la variante uniquement eSIM, la batterie sera de 5 567 mAh, contre 5 088 mAh pour l’iPhone 17 Pro Max. Le gain est de 9,41 %.

Les documents du régulateur chinois mentionnent que la batterie de l’iPhone 18 Pro aura pour références S2232 et S2233. Pour l’iPhone 18 Pro Max, ce sera 2235L/2235 et 2236L/2236. Ils indiquent également des valeurs d’énergie nominale pouvant atteindre 21,751 Wh et une tension limite de charge de 4,520 V, tout en précisant que les quatre batteries sont valables jusqu’en mai ou juin 2031.

Le gain en autonomie devrait surtout se remarquer avec l’iPhone 18 Pro Max. S’ajoute à cela la présence de la puce A20 gravée en 2 nm qui devrait moins consommer.

Apple présentera les iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre, aux côtés de l’iPhone Ultra pliable.