Le leaker Sonny Dickson a publié aujourd’hui des photos de maquettes de l’iPhone 18 Pro, offrant pour la première fois un aperçu concret des quatre coloris attendus au lancement : bleu clair, noir, argent et cerise foncée/bordeaux. « Le bordeaux sera probablement le prochain succès, l’orange a très bien marché », a estimé le leaker, en référence au coloris orange cosmique de l’iPhone 17 Pro qui s’était révélé populaire auprès des clients, notamment en Chine.

Un aperçu des quatre coloris de l’iPhone 18 Pro

Ces maquettes, généralement fabriquées en plastique ou avec des matériaux bas de gamme et non finis au niveau des unités de production, ne reflètent pas nécessairement avec précision la teinte et la saturation finales. Elles restent néanmoins cohérentes avec l’ensemble des rumeurs précédentes, ce qui renforce la probabilité que cette palette soit définitive.

First look at iPhone 18 dummies in the new colors: Black, Silver, Dark Cherry and Light Blue. Cherry will probably be the next hit, orange did very well. pic.twitter.com/2qpZDA7oEK — Sonny Dickson (@SonnyDickson) May 29, 2026

Le coloris cerise foncée concentre l’essentiel de l’attention depuis plusieurs mois. En février, Mark Gurman de Bloomberg signalait qu’Apple testait une finition rouge profond pour les iPhone 18 Pro. En avril, Macworld précisait que la couleur s’approcherait davantage du vin que d’un rouge vif, nettement plus sobre que l’orange cosmique, et lui attribuait le code Pantone 6076. Le leaker Instant Digital, réputé fiable sur les fuites pour les coloris d’Apple, a confirmé ce nom en décrivant la teinte comme un mélange de bordeaux, de café et de violet profond. Le fait que des constructeurs Android faisaient déjà des prototypes de la même teinte aurait également pesé dans la décision d’Apple de retenir cette couleur.

Les codes Pantone des quatre couleurs ont été identifiés : bleu ciel (Pantone 2121), cerise foncée/bordeaux (Pantone 6076), gris foncé/noir (Pantone 426C) et argent (Pantone 427C). L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sont attendus en septembre, au même moment que l’iPhone Ultra, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple.