Il semblerait bel et bien qu’Apple proposera les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max dans un coloris rouge foncé cette année. L’information avait déjà circulé et elle est « confirmée » aujourd’hui.

Concept

Du rouge foncé pour l’iPhone 18 Pro

La première fuite remonte à février, lorsque Mark Gurman de Bloomberg avait parlé d’un iPhone 18 Pro rouge foncé en test chez Apple. De précédentes rumeurs ont évoqué des coloris violet ou marron, mais elles semblent pointer vers des déclinaisons de ce même rouge plutôt que vers des variantes différentes.

Aujourd’hui, le leaker Digital Chat Station indique sur Weibo que le rouge foncé est quasiment acquis dans le cas des iPhone 18 Pro. La raison ? Le leaker dit avoir vu les prototypes de plusieurs smartphones Android à venir et ils adoptent justement ce coloris rouge foncé.

Quel rapport entre Apple et les smartphones Android ? Il faut savoir que certains constructeurs de smartphones Android grillent la priorité à Apple en reprenant plusieurs rumeurs qui circulent à propos de ses futurs iPhone et proposent telle ou telle fonctionnalité sur leurs téléphones avant le modèle de la firme de Cupertino. Pas plus tard qu’aujourd’hui, Huawei a dévoilé son smartphone pliable qui reprend beaucoup le design de l’iPhone pliable.

S’ajoute à cela qu’Apple discute avec des agences qui suivent les tendances de la mode et il est probable que le rouge foncé soit justement un coloris jugé tendance à l’avenir. Certains constructeurs de smartphones Android peuvent également travailler avec ces agences.

D’autre part, le leaker Instant Digital a affirmé qu’Apple ne proposera pas le coloris noir pour les iPhone 18 Pro. Ce serait donc la deuxième année d’affilée que ce coloris manque à l’appel, sachant qu’il est déjà absent sur les iPhone 17 Pro.

Les iPhone 18 Pro doivent voir le jour en septembre lors d’une keynote d’Apple, aux côtés de l’iPhone pliable. Pour l’iPhone 18 standard, il faudra attendre le début 2027.