Apple envisage une nouvelle manière d’interagir avec Siri dans la maison connectée. Un brevet récemment déposé à l’USPTO (bureau des brevets américain) et intitulé Device Control Using Gaze Information décrit un système capable d’utiliser le regard de l’utilisateur pour déterminer quel appareil doit « écouter » une commande vocale.

Le regard comme déclencheur intelligent de Siri

Ce brevet répond à un problème bien connu des foyers équipés de plusieurs produits Apple. Quand un iPhone, un iPad et un HomePod sont dans la même pièce, Siri ne choisit pas toujours le bon appareil. Apple imagine donc un HomePod, ou un futur HomeHub avec caméra, capable de détecter si l’utilisateur le regarde réellement avant d’activer l’assistant.

Le brevet précise que le dispositif pourrait analyser la position du visage, l’orientation de la tête et la trajectoire du regard. Un simple coup d’œil ne suffirait pas forcément : Apple évoque des « critères d’activation », comme un regard maintenu pendant une courte durée, afin de limiter les déclenchements accidentels.

Une maison connectée plus contextuelle

Commander une lampe simplement en la regardant

Le système pourrait aussi comprendre quel objet l’utilisateur vise dans la pièce. En regardant une lampe avant de dire « allume-la », l’assistant saurait quel appareil HomeKit ou Matter doit répondre à la commande.

Apple prévoit également un retour visuel ou sonore pour signaler que Siri a bien compris qu’il était sollicité. Cette approche éviterait les phrases lancées dans le vide, mais elle pose aussi une question évidente : accepterons-nous des enceintes équipées de caméras dans nos salons ?

Comme toujours avec les brevets Apple, rien ne garantit une commercialisation. Mais entre les rumeurs de HomePod avec écran, les progrès de Vision Pro dans le suivi du regard et l’arrivée d’un Siri nettement plus intelligent et pro-actif, cette idée dessine une « domotique Apple » plus contextuelle et plus « attentive » à l’utilisateur.