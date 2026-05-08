Après Disney+ et Netflix, c’est au tour d’Amazon Prime Video d’ajouter des vidéos verticales dans son application pour iPhone et Android afin de présenter des extraits de films et de séries.

Des extraits sous forme de vidéos verticales

Comme Netflix, Amazon Prime Video a choisi le nom « Clips » pour son système de vidéos verticales qui rappelle TikTok.

Pour y avoir accès, il faut défiler vers le bas jusqu’au carrousel « Clips » sur la page d’accueil de l’application Prime Video et appuyer sur n’importe quel extrait. Vous accéderez alors à un flux vertical en plein écran proposant davantage d’extraits personnalisés à découvrir.

À partir de n’importe quel extrait, vous pouvez regarder le film, la série ou le documentaire dans son intégralité, le louer ou l’acheter, vous abonner pour y accéder, l’ajouter à votre liste de favoris ou aimer l’extrait et le partager avec un ami.

Lorsque vous tombez sur une vidéo que vous souhaitez partager, appuyez sur le bouton de partage et envoyez-la via votre application de messagerie, votre réseau social ou votre messagerie préférée. Le destinataire recevra un lien qui le redirigera directement vers l’extrait dans l’application Prime Video où il pourra le visionner et faire défiler la liste pour découvrir d’autres extraits. Pour accéder à un extrait partagé, le destinataire devra avoir téléchargé l’application Prime Video sur son appareil.

À chaque fois que vous accédez à cette fonctionnalité, vous découvrirez du contenu nouveau en fonction de votre historique de visionnage, dit Amazon.

Amazon fait savoir que cette nouveauté est en cours de déploiement, avec d’abord une disponibilité aux États-Unis sur iOS, Android et les tablettes Fire. Il n’y a pas encore d’informations pour une disponibilité en France et dans les autres pays.