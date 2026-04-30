Netflix annonce aujourd’hui du changement pour son application mobile sur iOS et Android, avec notamment l’arrivée de l’onglet « Extraits » (Clips) qui propose un flux de vidéos verticales. Cela rappelle TikTok, YouTube Shorts et autres.

Les vidéos verticales débarquent sur Netflix

Netflix indique que la nouvelle interface « place ce qui vous intéresse au premier plan grâce à une navigation simplifiée et à une exploration visuelle verticale spécialement pensée pour l’environnement mobile ».

L’une des principales nouveautés est donc ce nouvel onglet « Extraits ». Celui-ci va jouer des vidéos verticales montrant des extraits de films, de séries ou de documentaires, tout en sachant que le flux est personnalisé pour chaque utilisateur. L’idée est qu’un extrait vous donne envie de voir le programme en entier. Cela peut sembler évident, mais il est bon de préciser que le contenu entier se regarde en mode paysage et non en mode portrait. Le mode portrait est uniquement proposé pour les vidéos présentes dans l’onglet « Extraits ».

Si un contenu vous intéresse après avoir vu un extrait, vous pouvez l’ajouter à la section « Ma liste ». Vous pouvez également partager le contenu avec vos proches ou vos abonnés sur les réseaux sociaux.

Netflix précise qu’à l’avenir, l’onglet proposera les podcasts, les programmes en direct et des collections thématiques inspirées de genres, tels que les romances ou d’autres centres d’intérêt spécifiques.

Le dernier point concerne la disponibilité et c’est assez cocasse pour le coup. Il se trouve que Netflix propose les images marketing en français avec les programmes français (le film Banlieusard 3 en l’occurrence) pour présenter sa nouveauté. Sauf qu’elle n’est… pas disponible en France. Au départ, cela concerne les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, l’Inde, la Malaisie, le Pakistan, les Philippines et l’Afrique du Sud. Les autres pays y auront le droit « au cours des mois à venir », dit Netflix.