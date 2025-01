Netflix sur iPhone et iPad gagne une nouvelle fonction : un bouton qui permet de lancer le téléchargement d’une saison complète pour les séries. Jusqu’à présent, il fallait télécharger manuellement chaque épisode.

Il suffit de se rendre sur la fiche d’une série et d’appuyer sur le nouveau bouton qui a simplement pour nom « Télécharger Saison X », où X correspond au numéro de la saison. Une fois que c’est fait, l’application de Netflix lance le téléchargement de chaque épisode, un par un. Mais l’avantage est que vous n’avez plus à le faire vous-même.

Netflix a proposé le visionnage hors ligne pour la première fois en 2016. Au fil des années, le service de streaming a étendu la fonctionnalité avec des améliorations telles que les téléchargements intelligents, qui remplacent automatiquement les épisodes regardés par le prochain épisode disponible d’une série.

Dans le cadre de l’annonce, Netflix a révélé les séries les plus téléchargées sur sa plateforme, dont les saisons 1 et 2 de Squid Game, Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer, One Piece et La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton.

L’application de Netflix est disponible au téléchargement sur l’App Store. Il est bon de noter que les personnes ayant l’abonnement Essentiel avec pub ne peuvent pas télécharger les séries (et films) pour un visionnage hors ligne. Il faut pour cela prendre un autre abonnement plus cher.