En plus de Final Cut Pro 11 sur Mac, Apple propose la mise à jour 2.1 de Final Cut Pro sur iPad. Il y a aussi une mise à jour pour l’application Final Cut Camera sur iPhone.

Les nouveautés de Final Cut Pro 2.1 sur iPad

La mise à jour 2.1 de Final Cut Pro pour iPad est optimisée pour les médias SDR, HDR, RAW et ceux encodés en Log. La fonction « Améliorer la lumière et la couleur » permet d’améliorer intelligemment la couleur, la balance des couleurs, le contraste et la luminosité des vidéos et des photos en une seule étape. Grâce au retour haptique du Apple Pencil Pro et du Magic Keyboard, les utilisateurs ressentiront une légère pulsation lorsqu’ils découperont des clips, déplaceront des médias, navigueront dans la timeline et redimensionneront les clips du visualiseur en fonction des points d’accroche.

Voici tous les changements de la nouvelle version :

Améliorez automatiquement la couleur, la balance des couleurs, le contraste et la luminosité des vidéos et des images fixes à l’aide du nouvel effet « Améliorer la lumière et la couleur » fourni par l’apprentissage automatique.

Ajoutez des animations de dessin en direct à vos vidéos avec de nouvelles encres de type aquarelle, crayon, stylo plume et ligne unique.

Mettez des visuels en évidence avec les nouveaux effets Reframe, ajoutez des superpositions vidéo avec des transitions modulaires et peaufinez votre contenu avec encore plus de préréglages d’étalonnage des couleurs et de bandes-annonces.

Éditez des données à fréquence d’images élevée en vous basant sur la timeline pour les réglages de 90, 100 et 120 FPS.

Faites l’expérience d’un retour tactile lorsque vous éditez et parcourez vos projets avec l’Apple Pencil Pro.

Augmentez l’efficacité des nouveaux raccourcis clavier pour les tâches courantes dans le navigateur et la timeline.

Ajustez de façon dynamique la taille et la position du visualiseur en mode « Image dans l’image ».

Final Cut Pro pour iPad est disponible gratuitement sur l’App Store. C’est du moins le cas du téléchargement. Il faut payer 4,99€/mois ou 49€/an pour utiliser l’application.

Du nouveau pour Final Cut Camera sur iPhone

Pour ce qui est de l’application Final Cut Camera sur iPhone, Apple propose la mise à jour 1.1 avec les nouveautés suivantes :

Prévisualisez votre vidéo Log en SDR ou HDR sans perdre la vivacité de la scène originale en activant la LUT pour Apple Log LUT lors d’enregistrements. Cela requiert un iPhone 15 Pro ou un modèle ultérieur.

Enregistrez en Log et HEVC pour une flexibilité et une plage dynamique accrues, ainsi que des tailles de fichiers inférieures. Cela requiert un iPhone 15 Pro ou un modèle ultérieur.

Composez votre vidéo avec précision à l’aide du niveau avec indicateurs ou pointeurs d’inclinaison et de roulement pour les prises du dessus.

Enregistrez des vidéos 4K de haute qualité allant jusqu’à 120 FPS avec un iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Final Cut Camera est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone.