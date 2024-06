Apple annonce aujourd’hui la disponibilité de sa nouvelle application Final Cut Camera, ainsi que Final Cut Pro 2 sur iPad et la version 10.8 de l’application de montage vidéo sur Mac. Cela fait suite à une présentation le mois dernier.

Final Cut Camera

Final Cut Camera vous permet de prendre en main la réalisation grâce à des commandes professionnelles intuitives pour toute votre production vidéo. Lancez sans problème une session Live Multicam en connectant jusqu’à quatre appareils qui exécutent Final Cut Camera pour prévisualiser, enregistrer et synchroniser vos angles vidéo dans Final Cut Pro pour iPad. Profitez de réglages de capture puissants tels que la vitesse d’obturation, les valeurs ISO, la balance des blancs et la mise au point manuelle. Personnalisez facilement la résolution, la fréquence d’images, l’espace colorimétrique et plus encore. Vérifiez rapidement votre vidéo grâce aux indicateurs de pic de mise au point et de surexposition. Composez le plan parfait pour vos vidéos professionnelles avec Final Cut Camera.

Final Cut Pro 2 sur iPad

Pour sa part, Final Cut Pro 2 sur iPad est surtout intéressante pour les propriétaires d’un iPad Pro M4, permettant un rendu jusqu’à deux fois plus rapide et prenant en charge jusqu’à quatre fois plus de flux de données ProRes RAW qu’avec le M1. Voici les notes :

Connectez-vous à Final Cut Camera sur un iPad ou iPhone pour enregistrer jusqu’à quatre angles avec Live Multicam

Créez et éditez des projets sur un appareil de stockage externe connecté

Contrôlez votre exposition avec les commandes de vitesse d’obturateur et ISO en mode caméra pro

L’intensification de la mise au point (focus peaking) permet un métrage net lors de l’enregistrement.

Peaufinez vos vidéos grâce à 12 nouveaux préréglages d’étalonnage des couleurs, 6 arrière-plans dynamiques, 20 bandes son, 8 titres de texte de base…

Mise à jour de Final Cut Pro sur Mac

Sur Mac, la version 10.8 de Final Cut Pro a les notes suivantes :