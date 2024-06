Le mois dernier, Apple a annoncé Final Cut Camera, une nouvelle application de capture vidéo, avec une sortie annoncée pour « plus tard au printemps ». Mais la saison est maintenant terminée et l’été a commencé. Et l’application n’est toujours pas disponible.

Final Cut Camera permet aux créateurs de connecter sans fil plusieurs appareils et de contrôler à distance chaque angle de prise grâce à des commandes professionnelles. Final Cut Camera fonctionne également comme une application de capture vidéo professionnelle autonome sur iPhone et iPad. La prise en charge de projets externes permet d’avoir la flexibilité de monter des projets directement à partir d’un SSD externe.

Voici comment Apple présentait son application :

Pour prendre en charge Live Multicam dans Final Cut Pro pour iPad 2, Final Cut Camera arrive sur iPhone et iPad et permet le contrôle individuel et en direct de chaque flux vidéo. Exploitant les incroyables systèmes de caméra de l’iPhone et de l’iPad, Final Cut Camera permet aux utilisateurs d’ajuster des réglages tels que la balance des blancs et la mise au point manuelle, tout en contrôlant leurs enregistrements avec des lignes de surexposition et des VU-mètres. Les utilisateurs peuvent désormais ajuster la sensibilité ISO et la vitesse d’obturateur, mais aussi activer le pic de mise au point, ce qui accroît encore les capacités du système de caméra de l’iPad Air et de l’iPad Pro. Final Cut Camera peut également être téléchargée gratuitement en tant qu’app de capture vidéo autonome pour enregistrer des vidéos professionnelles sur iPhone et iPad avec des commandes manuelles précises.