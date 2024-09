L’application de Netflix va prochainement cesser de prendre en charge iOS 16 sur iPhone et iPadOS 16 sur iPad. Les utilisateurs qui voudront continuer à regarder des films, séries ou documentaires devront installer iOS 17.

Encore faut-il être en mesure d’installer iOS 17 sur son appareil. Les iPhone 8 et iPhone 8 Plus ne sont pas éligibles par exemple, ils peuvent uniquement avoir iOS 16. Même scénario pour l’iPhone X. Du côté des tablettes, l’iPad Pro de première génération reste sur iPadOS 16, tout comme l’iPad de cinquième génération.

« Nous avons mis à jour l’application de Netflix ! Pour utiliser la dernière version, veuillez mettre à jour vers iOS 17 ou ultérieur », indique le code de l’application, comme l’a découvert Aaron Perris. Le même message s’affichera sur iPad, sauf qu’il y aura la mention à iPadOS 17.

Les utilisateurs d’iPhone 8, 8 Plus, X, iPad Pro de première génération et iPad de cinquième génération peuvent continuer à utiliser l’application de Netflix… pour l’instant. Le service de streaming a toutefois préparé le terrain et dès que la mise à jour sera disponible, les utilisateurs avec iOS 16 seront mis de côté.

Il n’y a pas encore d’information sur la date de sortie pour la mise à jour qui abandonnera le support d’iOS 16. Cela peut être une question de jours ou de semaines.