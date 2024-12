Il est maintenant possible de s’abonner à Apple TV+ depuis Amazon Prime Video dans de nouveaux pays. Cela fait suite au lancement aux États-Unis le mois dernier.

Désormais, les utilisateurs au Royaume-Uni, au Canada et en Australie peuvent s’abonner à Apple TV+ en passant par Amazon Prime Video. Le prix est identique à l’abonnement pris directement via l’application Apple TV (9,99€/mois).

Quel est l’intérêt ? La réponse tient en quelques mots : toucher davantage de personnes. Tout le monde ne dispose pas d’un iPhone, iPad, Mac ou d’un téléviseur qui dispose de l’application Apple TV. Par contre, il est fort probable que ces personnes ont accès à Amazon Prime Video via différents supports. Elles peuvent ainsi s’abonner à la chaîne Apple TV+ sur Prime Video et regarder les films, séries et documentaires du service de streaming.

« Les téléspectateurs américains ont apprécié la possibilité de s’abonner à Apple TV+ sur Prime Video et nous sommes heureux de lancer cette offre en Australie, au Canada et au Royaume-Uni », a déclaré Eddy Cue, vice-président des services d’Apple, auprès de Deadline. Kelly Day, vice-présidente de l’international pour Prime Video, a ajouté : « Nous sommes ravis de poursuivre le déploiement d’Apple TV+ sur Prime Video avec les lancements au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, offrant ainsi aux clients de Prime Video un choix encore plus vaste de programmes télévisés et de films, le tout dans une seule et même application ».

Qu’en est-il des pays comme la France ? Ce n’est toujours pas disponible dans l’Hexagone. Mais on peut se douter que des négociations ont lieu pour une disponibilité un peu partout dans le monde.