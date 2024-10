Apple et Amazon viennent de conclure un partenariat (dont on ne connait pas les détails financiers) qui permettra aux abonnés Prime d’accéder aussi (moyennant le coût d’un abonnement supplémentaire) au service Apple TV+, mais seulement aux États-Unis dans un premier temps. Les abonnés pourront accéder au catalogue intégral de la plateforme de streaming d’Apple, un catalogue qui dispose désormais de nombreuses pépites dont Severance, Ted Lasso, Slow Horses, Pachinko, Foundation, For All Mankind, Silo, Masters of the Air ou bien encore Dark Matter, sans oublier des documentaires de premier plan ainsi que des longs métrages dont certains ont été récompensés ou salués par la critique, comme CODA, Oscar du meilleur film, Macbeth ou bien encore le superbe film d’animation Wolfwalkers.

Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d’Amazon MGM Studios, a salue ce partenariat : « Nous voulons rendre Apple TV+ et sa bibliothèque primée de séries et de films des plus grands conteurs du monde accessibles au plus grand nombre de téléspectateurs possible. Nous sommes ravis que Prime Video propose désormais Apple TV+, offrant aux téléspectateurs une incroyable variété d’options de visionnage. »

A noter qu’en France, Apple TV+ a déjà conclu un accord du même type avec Canal+, une stratégie de multiplication des canaux de diffusion qui ne s’est pas encore traduite en parts de marché, Apple TV+ restant toujours à la traine de ses principaux concurrents (même si la situation s’est nettement améliorée aux États-Unis, où le service frôle désormais les 10% de Pdm).