C’est une première : une série Apple TV+ va être adaptée en jeu vidéo, et pas n’importe quelle série puisque l’on parle d’ici de Fondation, adaptation de l’oeuvre magistrale d’Isaac Asimov. Foundation: Galactic Frontier s’est dévoilé lors du Future Games Show de la GDC. Développé par le studio FunPlus et produit/distribué par le tandem Skydance et Apple TV+, Foundation: Galactic Frontier s’annonce comme un RPG « light » blindé de micro-gestion (et de microtransactions ?) avec des phases de combat au sol dans l’espace. Une partie non négligeable du gameplay consistera à emménager son vaisseau spatial, mais aussi à recruter son équipage et à pratiquer un peu de commerce pour la récupération de ressources ou d’armes. Du bon gros classique en somme.

Certes, on est en droit de craindre un peu le free-to-play générique, mais le jeu est tout de même développé en collaboration avec des personnes qui ont travaillé sur les jeux Fallout de Bethesda. Cette précision rassure t-elle entièrement ? Pas totalement de notre côté, même si on demande évidemment à voir. Foundation: Galactic Frontier sortira sur iOS, Android et PC, et une version Mac ne serait pas de refus sachant qu’Apple participe au projet. Le jeu n’a pas encore de date de sortie.