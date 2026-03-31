Apple travaille à l’intégration d’un générateur d’actions basé sur l’intelligence artificielle et Apple Intelligence directement dans l’application Raccourcis, permettant aux utilisateurs de créer des raccourcis personnalisés en langage naturel, y compris par commande vocale. C’est en tout cas ce que suggère du nouveau code apparu sur les serveurs d’Apple, selon MacRumors. La fonctionnalité, évoquée dès juin dernier pour une sortie en 2025, accuse du retard.

De l’IA pour créer des raccourcis avec iOS 27

L’application Raccourcis permet aujourd’hui de créer des actions automatisées complexes, du contrôle de la maison connectée à l’envoi de messages. Avec iOS 26, Apple a déjà intégré les modèles d’Apple Intelligence dans l’application, mais uniquement pour être incorporés dans des raccourcis existants. Ce que l’entreprise prépare avec iOS 27 va plus loin : générer des actions entièrement nouvelles à partir d’un prompt en langage naturel, ce qui devrait ouvrir l’outil à un public bien plus large que les utilisateurs avancés qui l’exploitent aujourd’hui.

Le calendrier de déploiement reste un peu flou. Un retard signalé l’an dernier laissait entendre que la fonctionnalité pourrait glisser vers 2026. Apple prépare par ailleurs pour iOS 27 un Siri IA profondément remanié, capable de fonctionner comme un chatbot à part entière et d’interagir directement avec les applications. Le générateur de raccourcis par IA s’intègrerait naturellement dans ce nouveau périmètre de compétences. L’application Raccourcis, héritée du rachat de Workflow en 2017, entamerait ainsi une transition vers un usage piloté par l’intention plutôt que par la création manuelle d’actions.