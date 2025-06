Apple prévoirait une refonte majeure de son application Raccourcis (ex Workflow), en y intégrant des fonctionnalités d’IA rattachées à Apple Intelligence. Se l’on en croit le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, cette nouvelle version permettra aux utilisateurs de créer des automatisations en langage naturel, rendant l’application bien plus accessible à tout un chacun (le Shoirtcuts actuel réclame tout de même un peu de connaissances techniques). En revanche, et ce n’est pas une surprise en la circonstance, cette mise à jour pourrait être repoussée à 2026. On notera que cette fusion entre Apple Intelligence et Shorcuts s’inscrit dans une tendance plus large du secteur technologique à intégrer l’IA directement dans les systèmes et les logiciels, à l’image des PC Copilot+ de Microsoft capables d’exécuter des tâches complexes à partir de simples commandes vocales.

La version enrichie par l’IA de Raccourcis pourrait offrir de puissantes capacités, comme la création de flux de travail déclenchés par des phrases telles que « Démarre mon appel vidéo », qui ajusteraient automatiquement les paramètres système, ouvriraient les applications nécessaires et résumeraient même la réunion par la suite. Si les utilisateurs avancés peuvent déjà configurer ce type d’automatisations manuellement, l’intégration de l’IA en facilite grandement l’accès au grand public. On notera que les possibilités d’automatisation peuvent aussi être élargies via des standards ouverts comme le MCP d’Anthropic, déjà adopté par OpenAI et Google, bien qu’on ignore si Apple suivra aussi la tendance…