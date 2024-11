La dernière mise à jour de l’application iOS de ChatGPT (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad)) ajoute une nouvelle fonctionnalité de recherche « Open SearchGPT » dans la liste des Shortcuts. Sélectionner ce raccourci ouvre l’application ChatGPT et active sa fonctionnalité de recherche sur le Web. Évidemment, il faudra disposer des abonnements idoines pour accéder à la fonction SearchGPT, et bien sûr avoir mis à jour précédemment l’app ChatGPT (cela va de soi mais il vaut mieux le préciser).

La liste des raccourcis ne cesse de s’allonger du côté de la version iOS de ChatGPT. Le dernier venu est la fonction Open SearchGPT, en haut à droite de l’écran.

Lancé fin octobre, SearchGPT, améliore les recherches sur Internet via l’IA en affichant des liens vers des sources pertinentes, en offrant de l’information contextuelle et en gérant les demandes de suivi. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et ChatGPT Teams, sachant qu’OpenAI aurait pour projet d’étendre cette fonctionnalité à tous les utilisateurs dans un avenir proche, que ces derniers payent un abonnement ou non.