Voilà qui devrait ravir les heureux propriétaires de Tesla, qui disposent bien souvent déjà d’un iPhone. La dernière mise à jour de l’app du constructeur (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), la version 4.24.0, associe en effet une vingtaine d’actions à Raccourcis (Shortcuts) et à Siri, de quoi contrôler son véhicule Tesla avec encore plus de facilité. Ces actions concernent le verrouillage ou le déverrouillage de la Tesla, l’activation/désactivation de la climatisation, l’ouverture/fermeture du coffre arrière ou des portières, le démarrage/arrêt de la recharge, le préconditionnement du véhicule, l’activation des modes chien ou camping, le réglage des sièges chauffants, l’activation du dégivrage ou bien encore du klaxon (entre autres…). Toutes ces actions peuvent donc désormais être lancées à la voix, via Siri.

Sachant que ces actions intègrent aussi Raccourcis, cela signifie qu’il est possible de les placer dans une chaine d’automatisation de tâches. Très pratique donc pour peu que l’on ait tout de même un peu l’esprit logique. A noter qu’un certain nombre d’apps tierces permettaient déjà d’obtenir des fonctions similaires, mais l’intégration dans l’app officielle Tesla est forcément nettement plus pratique…