Apple travaille sur des mises à jour majeures pour ses applications Calendrier et Santé, mais celles-ci ne verront pas le jour avant 2026 avec iOS 27, selon Bloomberg. Initialement prévues pour iOS 26, ces refontes ont été retardées.

Une nouvelle application Calendrier

Apple planifie une refonte de son application Calendrier pour ses différentes plateformes, y compris iOS et macOS. Ce projet, qui devait voir le jour en 2025, est désormais reporté à l’année prochaine avec iOS 27 et macOS 27, portant respectivement les noms de code Buttercup et Honeycrisp.

Une offre d’emploi récente d’Apple a donné des indices sur l’ambition de ce projet. L’entreprise recherche des candidats pour rejoindre une équipe qui « réimagine ce que peut être un calendrier moderne sur les plateformes d’Apple ». Cette vision semble renforcée par l’acquisition en 2024 de Mayday Labs, une start-up canadienne à l’origine d’une application de calendrier dopée à l’intelligence artificielle. Cette dernière planifiait automatiquement des événements et des tâches à des moments optimaux, une fonctionnalité qui pourrait inspirer la future application d’Apple.

L’application Santé et un service médical s’appuyant sur l’IA

Parallèlement, Apple développe une refonte de son application Santé, liée à un service novateur basé sur l’intelligence artificielle, baptisé en interne Mulberry. Ce projet ambitionne d’intégrer un « médecin virtuel » pour offrir des conseils personnalisés. Cependant, comme pour l’application Calendrier, ce chantier accuse du retard. Aucune démonstration ne sera faite lors de la WWDC 2025 le 9 juin, et un déploiement à grande échelle n’est pas attendu avant 2026 avec iOS 27.

En attendant, des améliorations mineures pour l’application Santé sont prévues pour iOS 26 cette année, mais sans transformation majeure.