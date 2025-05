Ce n’est plus vraiment une révélation, plus une confirmation : une nouvelle offre d’emploi chez Apple suggère fortement que l’entreprise prépare une refonte majeure de son application Calendrier. Publiée le 29 avril, l’annonce concerne un poste d’ingénieur logiciel senior au sein de l’équipe « Calendar Experience » et recherche des candidats prêts à « réinventer ce que peut être un calendrier moderne sur les plateformes d’Apple. » Il s’agit là de l’indication la plus claire à ce jour qu’Apple prépare une mise à jour significative pour son application Calendrier, probablement avec des fonctionnalités avancées (IA ?) et une meilleure intégration multiplateforme.

Ce projet de refonte serait lié à l’acquisition de Mayday Labs par Apple en avril 2024, une startup canadienne spécialisée dans la planification « intelligente » grâce à l’IA. Les outils de Mayday, comme la planification automatique des tâches, la détection de conflits d’agenda et le « Calendar Shield » pour éviter les surcharges, pourraient ainsi être intégrés à l’application Calendrier , ces fonctions étant cette fois boostées par Apple Intelligence. Ces nouveautés pourraient être présentées dès iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16 lors de la prochaine conférence WWDC qui se tiendra en juin.