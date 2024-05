Les applications Rappels et Calendrier sont indépendantes aujourd’hui, mais elles vont connaître une sorte de fusion avec iOS 18 et macOS 15 selon des informations d’AppleInsider.

Une nouvelle version de l’application Calendrier sur iOS 18 et macOS 15 permettra de créer des rappels, sans besoin de lancer l’application Rappels. Il suffira de sélectionner un jour, choisir l’option pour créer un rappel et faire son choix (titre, heure, tag, lieu, etc).

Apple ayant l’intention d’intégrer les deux applications, les rappels créés via l’application Calendrier apparaitront également dans l’application Rappels. Toutes les notifications relatives aux rappels sont liées à l’application Rappels — même ceux créés par l’intermédiaire de l’application Calendrier.

En parlant de l’application Calendrier, Apple compte changer (un peu) l’interface. Dans la vue Aujourd’hui, les chiffres qui indiquent les heures d’une journée seront légèrement plus grands que dans les versions précédentes.

Qu’en est-il de l’intelligence artificielle ? Nous savons qu’iOS 18 misera beaucoup sur l’IA à différents niveaux. Mais il se trouve qu’Apple n’a pas l’intention de proposer de l’IA pour les applications Calendrier et Rappels… du moins avec la première version d’iOS 18 et de macOS 15. Cela pourrait naturellement évoluer au fil du temps avec des mises à jour.

La présentation d’iOS 18 se fera le 10 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024. Il y aura également macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2.