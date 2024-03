L’application Freeform d’Apple, qui sert au travail collaboratif, va avoir le droit à des nouveautés avec iOS 18 et macOS 15. Il y aura notamment une nouvelle fonctionnalité nommée « Scènes » selon MacRumors.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de sélectionner des sections ou des scènes spécifiques au sein de leur tableau afin de faciliter la navigation. Une fois les scènes sélectionnées et nommées, les utilisateurs auront la possibilité d’y revenir facilement après avoir consulté d’autres parties du tableau. Ils auront également la possibilité de modifier les scènes après coup et pourront même collaborer avec d’autres personnes. On retrouvera une compatibilité avec iCloud, ce qui facilitera le partage et l’édition.

Les boutons de contrôles seront présents près des boutons pour zoomer, c’est-à-dire en bas à gauche de l’application. Une nouvelle icône de type sandwich (trois barres verticales) va apparaitre et un appui dessus va afficher l’interface des scènes de l’application Freeform. L’interface utilisateur comprendra une barre avec des icônes de flèches individuelles pour faciliter la navigation entre les scènes, ainsi qu’une icône carrée entre les deux flèches. En appuyant sur l’icône carrée, l’utilisateur dispose d’options supplémentaires pour sélectionner ou naviguer entre les scènes.

Des raccourcis clavier seront également disponibles. Le fait d’appuyer sur Shift + Command + S viendra sauvegarder le document. La commande Option + Command + ] passera à la scène suivante, tandis que Option + Command + [ passera à la scène précédente.

En toute logique, Apple annoncera iOS 18 et macOS 15 en juin à l’occasion de la WWDC 2024.