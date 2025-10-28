Le patron d’Apple, Tim Cook, a rejoint le président américain Donald Trump et d’autres figures majeures de la tech pour un dîner privé à Tokyo. L’objectif de cette rencontre au sommet était de promouvoir les investissements japonais aux États-Unis dans le cadre d’un vaste accord économique.

Tim Cook et Donald Trump à nouveau ensemble

Le dîner, qui s’est tenu à la résidence de l’ambassadeur américain George Glass, s’inscrit dans le prolongement d’un accord de 550 milliards de dollars négocié en début d’année 2025, qui avait ouvert la voie à des concessions pour les droits de douane sur les produits japonais. Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a profité de l’événement pour chiffrer les attentes américaines, évoquant un potentiel de 490 milliards de dollars de nouveaux investissements nippons.

S’adressant aux dirigeants présents, Donald Trump les a qualifiés d‘« hommes d’affaires phénoménaux », ajoutant que les États-Unis « ne vous laisseront pas tomber ». Cette opération de séduction vise à concrétiser les promesses d’un partenariat économique renforcé.

Parmi les invités figuraient des noms comme Marc Benioff de Salesforce, Masayoshi Son de SoftBank, ainsi que les dirigeants de Honda, Rakuten, OpenAI et Toshiba. La présence de Tim Cook était particulièrement notable. Bien qu’il n’ait pas pris la parole et qu’aucune annonce spécifique à Apple n’ait été faite, sa participation souligne l’importance stratégique du Japon pour son entreprise.

Le Japon n’est pas seulement l’un des marchés les plus importants pour Apple, mais aussi un maillon essentiel de sa chaîne d’approvisionnement. Le pays fournit des composants critiques, tels que les capteurs d’image de Sony, les écrans de Sharp et JDI ou encore les batteries de Murata. La présence de Tim Cook à cette table de négociations est l’occasion de faire un lien entre les fleurons de la tech américaine et l’industrie japonaise.