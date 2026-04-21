Tim Cook a utilisé sa première prise de parole auprès des employés d’Apple après l’annonce de son départ du poste de directeur général pour rassurer sur son état de santé, son calendrier et son rôle futur. Devant les salariés, il a affirmé : « Je suis en bonne santé. Mon énergie est élevée et je compte rester dans ce nouveau rôle [de président du conseil d’administration] pendant longtemps. »

Réuni avec John Ternus au Steve Jobs Theater à l’Apple Park, Tim Cook a posé un cadre très clair pour la transition prévue le 1er septembre 2026. Selon Bloomberg, il a insisté sur le fait qu’il continuerait d’accompagner son successeur : « Je serai là pour soutenir John de toutes les manières dont il aura besoin et de toutes les manières dont je le pourrai. Je serai là pour mettre à disposition mes connaissances et mon expérience, et pour conseiller chaque fois qu’on m’appelle. Apple restera ma priorité absolue. C’est ce qui me définit profondément et je ne peux pas imaginer qu’il en soit autrement ».

Ce soutien n’efface pas la nouvelle hiérarchie. Tim Cook l’a résumé en une formule simple : « Il ne peut y avoir qu’un seul patron à la fois ». Son futur poste de président du conseil d’administration doit notamment lui permettre de se concentrer sur les relations globales d’Apple, tandis que John Ternus sera aux commandes de l’entreprise au sens large.

Tim Cook voulait la meilleure transition possible

Tim Cook a aussi cherché à expliquer pourquoi il passe la main maintenant. Selon lui, la meilleure transition possible supposait trois conditions réunies au même moment : une entreprise en grande forme, une feuille de route des produits solide et un successeur prêt à prendre la tête du groupe.

Il a assuré que ce point d’équilibre avait été atteint. « Ces trois choses se sont rejointes et elles se rejoignent maintenant. Et donc, c’était le moment », a-t-il déclaré. Pour appuyer ce point, Tim Cook a aussi mis en avant les futurs produits qu’il juge très intéressants ainsi que le meilleur trimestre fiscal de l’histoire d’Apple à la fin de 2025 pendant les fêtes de Noël.