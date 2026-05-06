Apple accepte de payer 250 millions de dollars pour mettre un terme à un recours collectif né des promesses faites autour du nouveau Siri IA et d’Apple Intelligence lors du lancement de l’iPhone 16. L’accord évite un procès plus long, sans reconnaître de faute, mais il transforme un retard en coût juridique très concret.

Siri IA, annoncé en 2024, n’est toujours pas là

Ce règlement vise la promotion d’une version plus intelligente de Siri, présentée à la WWDC 2024 puis utilisée dans les campagnes du lancement de l’iPhone 16 à partir de septembre 2024. Quand Apple a repoussé ces fonctions en mars 2025, le reproche est devenu plus lourd : des clients estimaient avoir acheté un appareil sur la base de fonctions IA absentes avec du marketing trompeur.

Apple ne reconnaît aucun manquement dans cet accord de 250 millions de dollars, dont les grandes lignes avaient été arrêtées en décembre et dont les conditions sont désormais publiques. Le groupe maintient avoir agi de bonne foi et dans le respect raisonnable des règles applicables, tout en expliquant qu’il préfère tourner la page pour rester concentré sur ses produits et services.

Dans un communiqué transmis à plusieurs médias, dont le New York Times, Apple indique :

Depuis le lancement d’Apple Intelligence, nous avons proposé des dizaines de fonctionnalités dans de nombreuses langues, intégrées à l’ensemble des plateformes d’Apple, pertinentes pour ce que les utilisateurs font chaque jour et conçues avec des protections de la vie privée à chaque étape. Celles-ci comprennent l’intelligence visuelle, la traduction en direct, les outils d’écriture, Genmoji, Correction [pour retirer un élément sur une photo] et bien d’autres. Apple est parvenu à un accord pour régler les réclamations liées à la disponibilité de deux fonctionnalités supplémentaires. Nous avons résolu cette affaire afin de rester concentrés sur ce que nous faisons le mieux, à savoir offrir à nos utilisateurs les produits et services les plus innovants.

Ce que prévoit l’accord pour les clients concernés

Le règlement prévoit une indemnisation de 25 dollars par appareil éligible pour les clients du recours collectif aux États-Unis qui déposeront un dossier. Ce montant pourrait toutefois grimper jusqu’à 95 dollars par appareil si le nombre de demandes reste faible.

La liste des modèles concernés est large. Elle couvre les iPhone suivants achetés entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025 :

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

L’accord a déjà reçu une approbation préliminaire. Les personnes susceptibles de déposer une demande recevront un e-mail d’information dans un délai maximum de 45 jours.