Apple prépare une refonte de l’application Appareil photo sur iPhone avec iOS 27. L’objectif sera double selon Bloomberg : laisser chaque utilisateur composer ses propres commandes tout en ouvrant plus directement l’interface aux fonctions de l’intelligence visuelle.

Une personnalisation pour (dés)activer des fonctions

Au lancement de l’application Appareil photo sur iOS 27, l’interface conservera son ensemble de base avec les commandes déjà familières comme la résolution, le mode nuit, le flash et les Live Photos. La nouveauté sera ailleurs : chacun pourra ensuite faire évoluer cet affichage, basculer vers une configuration avancée ou choisir lui-même les outils à garder à l’écran.

Les utilisateurs les plus exigeants pourront faire remonter les réglages qu’ils utilisent vraiment, tandis que l’usage standard restera accessible.

La personnalisation reposera sur ce qu’Apple appellera des widgets alignés en haut de l’interface. Flash, exposition, minuteur ou résolution seront déplacés et pourront être sélectionnés selon les préférences, avec un fonctionnement qui variera d’un mode de capture à l’autre. Une section « Ajouter des widgets » apparaîtra depuis le bas de l’écran pour permettre d’ajouter ou de remplacer ces commandes.

En mode Photo, Apple prévoit notamment des réglages avancés pour la profondeur de champ et l’exposition. Les outils seront répartis entre trois familles (basique, manuel et réglages), avec la possibilité d’intégrer aussi le minuteur ou les styles photo. L’application gagnera également ses propres options de grille et de niveau.

Autre changement d’ergonomie avec iOS 27, le bouton qui permet d’afficher l’ensemble des contrôles quittera le coin supérieur droit. Il sera repositionné à droite du déclencheur, ce qui recentre davantage les réglages autour de la zone d’action principale pendant la prise de vue.

L’intelligence visuelle prend place dans l’app Appareil photo

Apple prépare aussi un nouveau mode Siri aux côtés des modes photo, vidéo et autres variantes de capture. Ce mode servira de porte d’entrée directe vers l’intelligence visuelle avec des usages comme l’identification de plantes ou la traduction de texte.

L’application Appareil photo ne sera donc plus seulement un outil de capture. Avec iOS 27, elle deviendra aussi un point d’accès plus visible à des fonctions d’analyse visuelle intégrées.

Apple doit présenter iOOS 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 prévue le 8 juin.