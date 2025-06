Adobe a dévoilé Project Indigo, une nouvelle application de photographie computationnelle pour iPhone, conçue avec l’expertise de Marc Levoy, ancien contributeur aux fonctionnalités photo des Google Pixel. L’application promet des images de qualité professionnelle.

Une photographie computationnelle avancée

Disponible pour les iPhone 12 Pro, 13 Pro, iPhone 14 (Pro et non-Pro) et supérieurs (avec une recommandation par Adobe pour l’iPhone 15 Pro ou plus récent), Project Indigo capture une rafale de photos sous-exposées (jusqu’à 32 images) pour les fusionner en une seule photo. Selon sa description, cela produit une image « avec moins de bruit et une plage dynamique supérieure », offrant un rendu naturel proche d’un appareil photo reflex (SLR). L’application propose également des contrôles manuels pour la mise au point, la vitesse d’obturation, la sensibilité ISO et la balance des blancs.

Semblable aux mode HDR ou mode Nuit de l’application Appareil photo native d’Apple sur iPhone, Project Indigo va plus loin en utilisant davantage d’images et en offrant plus de contrôle. Il y a toutefois un compris : un léger délai de traitement après la capture, mais le résultat se traduit par des ombres plus nettes, moins de bruit et une dynamique accrue.



Photo prise par Adobe Indigo (avec une compatibilité HDR)

Plusieurs fonctionnalités disponibles

L’application se distingue par plusieurs fonctions :

RAW/DNG optimisé : contrairement à la plupart des applications photo pour smartphones, Project Indigo applique sa technologie multi-images même aux fichiers RAW/DNG, garantissant une qualité maximale.

contrairement à la plupart des applications photo pour smartphones, Project Indigo applique sa technologie multi-images même aux fichiers RAW/DNG, garantissant une qualité maximale. Super-résolution réaliste : pour le zoom numérique au-delà de 2x (ou 10x sur le téléobjectif de l’iPhone 16 Pro Max), l’application capture plusieurs images légèrement décalées, exploitant les micro-mouvements naturels de la main pour reconstruire une image plus nette, sans inventer de détails comme certaines IA.

pour le zoom numérique au-delà de 2x (ou 10x sur le téléobjectif de l’iPhone 16 Pro Max), l’application capture plusieurs images légèrement décalées, exploitant les micro-mouvements naturels de la main pour reconstruire une image plus nette, sans inventer de détails comme certaines IA. Intégration avec Lightroom : les photos peuvent être directement envoyées vers Lightroom Mobile pour un montage avancé, avec un support des profils et métadonnées permettant de basculer entre les rendus SDR et HDR.

L’application Project Indigo d’Adobe est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.