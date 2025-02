Adobe annonce aujourd’hui la sortie de l’application Photoshop sur iPhone pour tous ceux qui veulent faire de l’édition de photo. Plusieurs fonctionnalités sont disponibles.

Lancement de l’application Photoshop sur iPhone

L’application Photoshop sur iPhone permet de réaliser gratuitement les actions suivantes :

Créez des images et des dessins uniques en combinant, en assemblant et en mélangeant des images à l’aide des outils et des fonctions de base de Photoshop, notamment les sélections, les calques et les masques.

Supprimez, recolorez ou remplacez des parties d’une image à l’aide de l’outil intuitif Tap Select.

Utilisez des outils de suppression avancés tels que le pinceau de correction des taches pour éliminer les distractions en quelques secondes.

Exploitez les outils d’IA générative d’Adobe Firefly, notamment les outils d remplissage génératif et l’extension générative, pour ajouter facilement de nouveaux éléments à vos créations et retoucher rapidement vos photos.

Naviguez facilement entre les flux de production grâce à l’intégration directe avec des applications créatives telles qu’Adobe Express, Adobe Fresco et Adobe Lightroom.

Ajoutez, remplacez et créez à l’aide d’une vaste bibliothèque de centaines de milliers de ressources Adobe Stock gratuites.

Mais pour avoir des fonctionnalités complémentaires, il faudra payer 7,99$/mois ou 69,99$/an. Les fonctions payantes comprennent la sélection d’objets, la baguette magique, le remplissage en fonction du contenu, le tampon de clonage et l’outil de suppression. Cette formule premium de Photoshop Mobile et Web comprend également des options de réglage clair/foncé, des modes de fusion avancés pour contrôler la transparence, des effets de couleur, des styles et l’intégration avec Photoshop sur le Web, ainsi que l’accès à l’option pour générer une image similaire et une image de référence sur la version Web. Ceux qui ont déjà Photoshop sur ordinateur peuvent dès maintenant accéder aux fonctions premium sur l’application mobile.

L’application Photoshop sur iPhone est disponible au téléchargement sur l’App Store (une version Android arrivera plus tard). Pour rappel, il existe déjà une version sur iPad, et ce depuis plusieurs années maintenant.