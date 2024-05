Delta sur iPhone a dû changer l’icône de son application à la suite d’une menace d’action en justice par Adobe. Le groupe, notamment connu pour son outil Photoshop, estime que le logo de l’émulateur copie le sien.

Ancien logo de Delta à gauche, Adobe à droite

Un changement de logo pour Delta sur iOS

« Adobe nous a menacés de poursuites judiciaires si nous ne changions pas l’icône de notre application — alors on l’a fait ! », indiquent les notes de Delta.

L’ancienne icône de Delta ressemble à une version du logo d’Adobe, qui est une marque déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Selon l’Office américain des brevets et des marques, les entreprises ont l’obligation de faire respecter leurs marques, faute de quoi elles risquent de perdre leurs droits.

Riley Testut, le développeur de l’émulateur, indique avoir reçu un e-mail des avocats d’Adobe le 7 mai lui demandant de changer l’icône de l’application. Le 8 mai, c’est Apple qui a contacté Riley Testut pour lui informer que son application pourrait être menacée parce qu’Adobe a contacté le fabricant d’iPhone, estimant que Delta violait ses droits de propriété intellectuelle.

« Nous avons répondu à Apple et à Adobe en expliquant que notre icône était une lettre grecque stylisée, delta, et non un A, mais que nous allions quand même mettre à jour le logo de Delta pour éviter toute confusion », a indiqué le développeur.

Nouvelle icône temporaire

Ainsi, l’émulateur a maintenant le droit à une nouvelle icône avec la lettre delta stylisée qui est coupée. Mais Riley Testut assure que c’est temporaire et qu’une « vraie » nouvelle icône arrivera prochainement.

Delta sur iPhone est un émulateur supportant les jeux NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy (Color), Game Boy Advance et Nintendo DS. L’application est disponible sur l’AltStore PAL dans les pays de l’Union européenne et sur l’App Store dans les autres régions.