L’émulateur Delta est déjà disponible sur iPhone et il va bientôt débarquer sur iPad. Le développeur Riley Testut partage une capture d’écran et détaille pourquoi le support pour la tablette a lieu plus tard.

Bientôt l’émulateur Delta sur iPad

« Nous travaillons dessus depuis un moment et c’est presque terminé, il ne reste plus qu’à terminer les skins des manettes et à corriger les derniers bugs », indique Riley Testut sur son compte Threads. Il ajoute ne pas avoir donné la priorité à l’iPad à cause de ce qu’Apple autorisait ou pas sur l’App Store au départ.

Pendant de longues années, Apple a refusé l’apparition des émulateurs sur l’App Store, que ce soit pour iPhone ou iPad. Riley Testut avait donc prévu de proposer Delta sur iPhone par le biais d’AltStore PAL, son App Store alternatif disponible dans les pays de l’Union européenne grâce au DMA. Les règles du DMA sont valables pour l’iPhone et non l’iPad.

Mais Apple a ensuite surpris tout le monde en annonçant donner son feu vert pour les émulateurs sur son App Store, et ce partout dans le monde, que ce soit sur iPhone ou iPad. Les plans ont donc évolué pour Delta, d’où le développement d’abord sur iPhone puis sur iPad.

Pour rappel, Delta est un émulateur qui propose le support des consoles NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy et Game Boy Advance. Autant dire qu’il y a le choix. On retrouve également le support des manettes, ainsi que les systèmes de triches dans les jeux, les états de sauvegardes, la synchronisation et plus encore.

Delta est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store en dehors des pays de l’Union européenne. Dans l’UE, il faut passer par AltStore PAL qui coûte 1,80€/an.