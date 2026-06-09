Il y a une nouveauté en lien avec Free Mobile et l’eSIM du côté d’iOS 27 qui est actuellement disponible en bêta. Cela concerne le transfert vers Android.

Transfert d’eSIM chez Free Mobile

En fouillant dans les bundles des opérateurs au niveau de la bêta 1 d’iOS 27, Tiino-X83 a repéré que Free Mobile propose le transfert de l’eSIM de l’iPhone vers un smartphone Android. En revanche, il n’y a pas de nouveautés particulières en ce qui concerne Orange, SFR ou Bouygues Telecom. C’est du moins le cas pour le moment. Nous sommes qu’à la première bêta pour le moment et la situation peut encore évoluer d’ici les futurs bêtas et la version finale.

Le transfert d’eSIM vers Android est une fonction qui a fait ses débuts avec iOS 26. Mais il faut que chaque opérateur la propose pour faciliter la tâche à ses clients. C’est justement le cas avec Free Mobile et la première bêta d’iOS 27. SFR propose déjà ce système de transfert, et ce depuis le mois de mars.

iOS 27 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. Apple a déjà dit qu’une bêta publique fera ses débuts en juillet (sans préciser le jour exact). Puis viendra la version finale pour tout le monde en septembre.