SFR devient le premier opérateur français à supporter le transfert d’eSIM entre iPhone et les smartphones Android. L’opérateur s’en vante aujourd’hui.

Le transfert d’eSIM entre iPhone et Android par SFR

« Soucieux d’être à la pointe des innovations technologiques qui facilitent les usages de ses abonnés, SFR a d’ores et déjà intégré cette nouvelle fonctionnalité sur son infrastructure, permettant ainsi aux constructeurs de téléphones de s’en emparer », indique SFR dans un communiqué.

Du côté d’Apple, il faut que l’iPhone soit sous iOS 26.3 ou une version ultérieure. Du côté du smartphone Android, il faut avoir au minimum Android 16. Apple et Google ont en effet mis en place une procédure pour simplifier le transfert d’eSIM entre un iPhone et un smartphone Android. Mais il faut que les opérateurs supportent un tel transfert. C’est justement le cas avec SFR en France.

Il y a toutefois une précision à apporter : SFR parle d’un support initial des smartphones Pixel 9 et Pixel 10 de Google avec la mise à jour Android de mars 2026. Il faudra visiblement encore patienter pour les téléphones de Samsung et d’autres constructeurs qui ont déjà le droit à Android 16.

La bonne nouvelle est que le transfert d’eSIM entre iOS et Android chez SFR est gratuit. Aussi, tout passe par les réglages des smartphones. Nul besoin de contacter l’opérateur au logo rouge pour mettre en place la procédure de transfert.

Si vous avez besoin d’aide pour le transfert, Apple propose une fiche d’assistance dédiée sur son site. Cela explique notamment qu’il faut scanner un QR Code pour mettre en place le processus. Cela permet également de transférer des données comme vos photos, vos contacts, vos calendriers, l’historique de vos appels, vos messages et plus encore.

Les forfaits mobiles de SFR sont à retrouver sur cette page. Ceux de SFR RED, la marque sans engagement dès 1,99 €/mois, sont à retrouver sur cette page.