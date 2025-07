Bonne nouvelle pour les clients de Free Mobile : l’opérateur propose les SMS via Wi-Fi sur iPhone avec iOS 26. C’est actif dès maintenant pour les utilisateurs qui ont la bêta 4 du système d’exploitation, qui est disponible depuis hier.

Enfin les SMS via Wi-Fi sur iPhone avec Free Mobile

Comme l’a remarqué Tiino-X83, la bêta 4 d’iOS 26 a permis d’avoir une mise à jour des bundles d’opérateurs et celui de Free Mobile (version 64.5.8) vient activer l’envoi et la réception de SMS via Wi-Fi. Il n’y a rien de particulier à faire pour les utilisateurs, c’est automatiquement en place.

Cette fonctionnalité peut être pratique si vous êtes dans une zone où la couverture mobile n’est pas excellente. Il était déjà possible de profiter des appels Wi-Fi pour pouvoir appeler (ou être appelé) sans problème, et voilà maintenant que les SMS s’ajoutent à la liste.

Il faut savoir qu’Orange, SFR et Bouygues Telecom proposent déjà les SMS via Wi-Fi depuis 2019. Free Mobile a donc pris son temps pour proposer cette fonctionnalité à ses clients.

À l’arrivée, les SMS via Wi-Fi sont uniquement disponibles en France métropolitaine chez Free Mobile. En ce qui concerne les appels Wi-Fi, ils ne sont pas privilégiés en France par l’opérateur de Xavier Niel. En effet, l’iPhone utilisera d’abord le réseau cellulaire (4G ou 5G) s’il est disponible. C’est l’inverse à l’étranger où les appels Wi-Fi sont privilégiés pour éviter les frais de roaming.

iOS 26 est actuellement disponible en bêta pour les développeurs. La bêta publique devrait normalement arriver aujourd’hui. Quant à la version finale, ce sera en septembre.