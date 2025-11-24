Depuis quelques jours, le partage de fichiers avec AirDrop d’Apple entre les iPhone et smartphones Android est possible. Mais c’est pour l’instant limité aux Google Pixel 10. D’autres smartphones vont toutefois supporter cette nouveauté.

Bientôt la compatibilité d’AirDrop avec d’autres smartphones Android

Carl Pei, le patron de Nothing, a confirmé que la compatibilité entre AirDrop et Quick Share du côté d’Android va être une réalité sur les smartphones de sa marque. Il écrit sur LinkedIn :

Le partage de fichiers ne devrait pas dépendre du téléphone que vous utilisez. AirDrop a été l’un des éléments clés du jardin clos d’Apple et je suis très heureux de voir qu’il devient enfin compatible avec Android. Nous travaillons déjà à l’implémentation de cette fonctionnalité sur les téléphones Nothing dès que possible. L’avenir de la technologie ne réside pas dans les écosystèmes fermés. Il réside dans l’ouverture, la collaboration et le fait d’offrir un véritable choix aux utilisateurs.

Qualcomm, qui propose les processeurs Snapdragon sur de nombreux smartphones Android, partage la même idée. « Nous avons hâte que les gens puissent l’utiliser dès qu’il sera disponible sur [les smartphones avec un processeur] Snapdragon dans un avenir proche », indique la société dans un message sur X (ex-Twitter).

Ni OnePlus ni Qualcomm ne donnent une date précise pour la disponibilité. On peut toutefois imaginer que ce sera une réalité d’ici les prochaines semaines. En tout cas, le support sur des téléphones autres que les Pixel 10 n’est pas une surprise. Google avait déjà prévenu que plusieurs modèles allaient en profiter, sans pour autant communiquer une liste des modèles éligibles.