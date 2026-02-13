Après les Pixel 10, Google active le support d’AirDrop via son système Quick Share sur les Pixel 9 et Pixel 9 Pro, ainsi que la variante XL. Cela facilite le partage de fichiers entre les iPhone et smartphones Android.

Et maintenant AirDrop sur les Pixel 9

Le support d’AirDrop sur Android a été une surprise. Google a en effet annoncé en novembre proposer le système d’Apple… sans l’intervention d’Apple. Il était jusque-là réservé aux iPhone, iPad et Mac. Google avait également promis le support pour d’autres smartphones que les Pixel 10 et ça commence à arriver aujourd’hui avec les Pixel 9, comme l’ont noté des utilisateurs sur Reddit.

Pour envoyer un fichier vers un appareil Apple, le destinataire doit régler son AirDrop sur « Tout le monde pendant 10 minutes ». Le smartphone Android détectera alors l’iPhone ou le Mac via Quick Share, et la demande apparaîtra sur l’écran Apple comme n’importe quel transfert AirDrop classique.

Lors de l’annonce, Google a insisté sur la sécurité de ce pont technologique. Les transferts s’effectuent en pair-à-pair (P2P), sans transiter par un serveur, garantissant la confidentialité des données. Chaque transfert nécessite une validation explicite et l’affichage du nom de l’appareil pour vérification.

Qu’en est-il du support d’AirDrop par les autres constructeurs, dont Samsung ? Ça se prépare, mais ce n’est pas encore disponible. Nothing, par exemple, a indiqué planché sur le sujet.