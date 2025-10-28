Pour célébrer les 20 ans de l’iPhone en 2027, Apple préparerait une refonte majeure de son mythique smartphone. Selon de nouvelles fuites relayées sur le site de microblogging Weibo, le constructeur aurait finalisé le développement d’un système de boutons haptiques entièrement « solid-state », un système destiné à remplacer les boutons mécaniques traditionnels des modèles actuels (et passés).

Baptisé en interne « Project Bongo », ce concept avait initialement été envisagé pour l’iPhone 15 Pro avant d’être reporté. Apple aurait désormais validé la version finale de ces commandes tactiles, qui proposeraient donc un retour haptique précis pour le bouton latéral, les commandes de volume, le bouton Action et même le déclencheur photo !

Un design totalement « lisse » pour un iPhone tout en verre

Les boutons haptiques auraient un double avantage, soit éliminer l’usure mécanique et permettre un design totalement lisse, sans aucune ouverture sur le châssis. Cette approche irait de pair avec les rumeurs d’un iPhone “tout écran” dont la dalle s’étendrait sur les quatre bords, sans encoche ni bordure visible.

Pour recréer la sensation d’un vrai clic, Apple envisagerait un système de vibrations ultra-localisées couplé à un « algorithme d’ajustement audio piloté par l’IA », afin de restituer un retour sonore naturel via la coque elle-même.

Si ces innovations se confirment, l’iPhone du 20e anniversaire marquera bien la plus grande évolution de design depuis l’iPhone X, de quoi peut-être ouvrir la voie à toute une génération de produits Apple entièrement dépourvus de boutons physiques.