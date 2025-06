Apple a abordé les tensions avec l’Europe, notamment le blocage de la fonction Recopie de l’iPhone (iPhone Mirroring) et d’autres nouveautés sur le continent. Ces restrictions, liées au Digital Markets Act (DMA), soulignent un climat réglementaire complexe.

Pourquoi Recopie de l’iPhone reste indisponible en Europe

Lancée en septembre 2024, Recopie de l’iPhone permet de contrôler son iPhone depuis un Mac et de recevoir ses notifications. Elle reste toutefois absente en Europe, et iOS 26 et macOS 26 ne changeront pas la donne. D’autres fonctionnalités, comme les activités en direct sur Mac ou certaines fonctions de l’application Téléphone, pourraient également être bloquées. Apple a expliqué à Numerama les raisons de ces restrictions lors de la WWDC 2025 :

Instabilité réglementaire : la Commission européenne modifie fréquemment ses règles, rendant difficile pour Apple d’évaluer les risques liés au lancement de nouvelles fonctions.

la Commission européenne modifie fréquemment ses règles, rendant difficile pour Apple d’évaluer les risques liés au lancement de nouvelles fonctions. Contraintes techniques : Recopie de l’iPhone est une fonctionnalité, pas un service. L’Europe pourrait exiger des équivalents comme « Recopie d’Android » ou Recopie de l’iPhone sur Windows, ignorant les défis tels que la consommation d’énergie ou le chiffrement de données.

Recopie de l’iPhone est une fonctionnalité, pas un service. L’Europe pourrait exiger des équivalents comme « Recopie d’Android » ou Recopie de l’iPhone sur Windows, ignorant les défis tels que la consommation d’énergie ou le chiffrement de données. Manque de dialogue : Apple juge que les décideurs européens comprennent mal les technologies modernes, ce qui complique les discussions. Le DMA privilégie une application stricte, au détriment d’une approche collaborative.

Apple juge que les décideurs européens comprennent mal les technologies modernes, ce qui complique les discussions. Le DMA privilégie une application stricte, au détriment d’une approche collaborative. Risque juridique : chaque nouveauté expose Apple à des amendes ou à des obligations de réécriture de code, un risque jugé particulièrement élevé pour Recopie de l’iPhone.

Apple affirme ne pas vouloir punir ses utilisateurs d’iPhone en Europe et souhaite déployer cette fonctionnalité. Cependant, l’attente pourrait durer jusqu’à deux ans, voire plus, en raison de l’absence de dialogue clair avec les régulateurs.

Le DMA : un défi croissant pour Apple

Le DMA, conçu pour réguler les grandes plateformes technologiques, cible particulièrement Apple en raison de l’écosystème fermé de l’iPhone. Initialement centré sur des aspects comme les paiements mobiles ou les applications par défaut, il s’étend désormais à de nouveaux domaines. La Commission exige, par exemple, qu’Apple :

partage la liste des réseaux Wi-Fi avec d’autres marques.

transmette les notifications sans filtre aux applications tierces.

ouvre ses produits aux accessoires concurrents, avec un accès équivalent aux technologies propriétaires.

Ces exigences forcent Apple à repenser l’architecture de ses produits, ce qui pourrait réduire leur sécurité, une ligne rouge pour l’entreprise. Apple craint également que le DMA ne favorise ses concurrents, notamment Android, déjà dominant en Europe.

Vers une version dégradée d’iOS en Europe ?

Apple conteste plusieurs décisions européennes sur le plan juridique, mais redoute un scénario où iOS serait scindé en deux versions : une version complète pour le reste du monde et une version « dégradée » pour l’Europe. Les nouveaux services, comme Apple Intelligence ou Recopie de l’iPhone, sont particulièrement vulnérables aux injonctions européennes. Si les régulateurs continuent d’imposer des changements, Apple pourrait limiter ses innovations sur le continent pour éviter des réécritures coûteuses.

L’entreprise s’engage néanmoins à préserver les fonctionnalités existantes. Cependant, les nouveautés restent incertaines car chaque lancement expose Apple à de nouveaux risques réglementaires.

À l’arrivée, Apple appelle à un dialogue plus constructif avec les régulateurs pour éviter une fracture numérique. Les utilisateurs européens devront peut-être attendre 2027 pour certaines fonctionnalités, voire faire face à un iPhone moins ambitieux.