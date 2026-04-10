Trois Apple Store fermeront en juin aux États-Unis : Trumbull dans le Connecticut, North County à Escondido en Californie et Towson Town Center dans le Maryland. Les employés des deux premiers se voient garantir un transfert vers un magasin proche. Ceux de Towson, eux, seront éligibles pour postuler à des postes ouverts chez Apple. Towson est le seul magasin syndiqué du lot.

Ce traitement différencié est au cœur de la réaction de l’IAM Union (International Association of Machinists and Aerospace Workers). Son syndicat de distribution IAM CORE, qui a signé un accord de convention collective avec Apple en 2024 après que les employés de Towson sont devenus les premiers salariés de l’enseigne à se syndiquer aux États-Unis en 2022, s’est dit « outré » par la décision. « La fermeture du magasin Towson par Apple soulève de sérieuses inquiétudes quant à une tentative cynique de casser le syndicat », indique le syndicat dans un communiqué, précisant explorer toutes les options légales.

Apple et l’IAM se contredisent sur la convention collective

Apple justifie l’absence de transfert garanti par les termes mêmes de la convention collective : le contrat prévoit un transfert ou une nouvelle embauche uniquement si Apple ouvre un nouveau magasin dans un rayon de 80 kilomètres du centre commercial Towson Town Center. Dans tout autre cas, les employés perçoivent une indemnité de licenciement. Apple n’ayant aucun projet d’ouverture dans la zone, c’est ce second scénario qui s’applique. Si un nouveau magasin venait à ouvrir dans les 18 prochains mois, les employés concernés bénéficieraient toutefois d’un droit de préférence.

L’IAM conteste frontalement ce point : « L’affirmation d’Apple selon laquelle la convention collective empêche une relocalisation est tout simplement fausse ». Le syndicat prévoit de s’appuyer sur des élus et des alliés pour tenir Apple responsable.

Sur le fond, Apple invoque le déclin des centres commerciaux dans lesquels se trouvent les trois magasins. Towson Town Center illustre effectivement une dynamique connue : Banana Republic, Madewell et Tommy Bahama ont annoncé leur départ du centre commercial en début d’année. De plus, plusieurs médias locaux signalent une hausse de la criminalité dans le secteur. Reste que cet argument vaut pour les trois fermetures, mais que ses conséquences sociales ne pèsent pas de la même façon sur tous les employés concernés.